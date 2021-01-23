Приемный сын Алферовой впервые появился на публике

Мальчик остался сиротой после смерти сестры актрисы

В этом году артистка Ирина Алферова отмечает 70-летие. В эту честь знаменитость, которая редко дает интервью, стала гостьей передачи Андрея Малахова "Привет, Андрей!". Главной сенсацией выпуска стало появление в шоу ее приемного сына Александра.

Ирина Алферова воспитывала мальчика с 11 лет, забрав из Новосибирска в Москву. До этого Саша жил с родной сестрой и мамой, однако женщина внезапно умерла. Сейчас приемному сыну звезды уже 34 года.

"У меня с детства были мама Таня и мама Ира. Все было отлично, в такой ситуации многие могут себя чувствовать таким как бы "бедным родственником". А у меня все было наоборот. Мне было в три раза больше любви, внимания", – признался он в программе.

Фото Александра опубликовало издание "Экспресс Газета".

Сейчас парень живет отдельно и работает в строительно фирме, но отмечает, что до сих пор Алферова продолжает о нем заботиться, звоня с предложением приготовить что-то вкусное.

У Ирины Ивановны всего четверо детей. Дочь Ксения – единственная родная дочь. Также у актрисы трое приемных детей: дети третьего мужа Анастасия и Сергей, которых она приняла как своих после смерти их матери, а также Александр, который родился у ее сестры Татьяны.

Вторым мужем знаменитости был Александр Абдулов. Некоторое время назад Ирина Алферова рассказала, почему на самом деле распался их брак.