Приемный сын Алферовой впервые появился на публике

Приемный сын Алферовой впервые появился на публике
Ирина Алферова. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Мальчик остался сиротой после смерти сестры актрисы

В этом году артистка Ирина Алферова отмечает 70-летие. В эту честь знаменитость, которая редко дает интервью, стала гостьей передачи Андрея Малахова "Привет, Андрей!". Главной сенсацией выпуска стало появление в шоу ее приемного сына Александра. 

Ирина Алферова воспитывала мальчика с 11 лет, забрав из Новосибирска в Москву. До этого Саша жил с родной сестрой и мамой, однако женщина внезапно умерла. Сейчас приемному сыну звезды уже 34 года. 

"У меня с детства были мама Таня и мама Ира. Все было отлично, в такой ситуации многие могут себя чувствовать таким как бы "бедным родственником". А у меня все было наоборот. Мне было в три раза больше любви, внимания", – признался он в программе. 

Фото Александра опубликовало издание "Экспресс Газета". 

Сейчас парень живет отдельно и работает в строительно фирме, но отмечает, что до сих пор Алферова продолжает о нем заботиться, звоня с предложением приготовить что-то вкусное. 

У Ирины Ивановны всего четверо детей. Дочь Ксения – единственная родная дочь. Также у актрисы трое приемных детей: дети третьего мужа Анастасия и Сергей, которых она приняла как своих после смерти их матери, а также Александр, который родился у ее сестры Татьяны. 

Вторым мужем знаменитости был Александр Абдулов. Некоторое время назад Ирина Алферова рассказала, почему на самом деле распался их брак. 

Роман ИГНАТОВ

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