Произошло незадолго до смерти: раскрыта тайна Леонтьева

Произошло незадолго до смерти: раскрыта тайна Леонтьева
Валерий Леонтьев. Фото: Павел Кашаев/Global Look Press/www.globallookpress.com
Это сталь сильным потрясением для знаменитости

Несколько дней назад не стало певца Александра Богдановича. Артист был близким другом 71-летнего Валерия Леонтьева. Однако журналисты узнали, что до смерти мужчины серьезно поссорились. Причиной стало то, что Богданович выдал тайну российского певца СМИ.

Тогда украинский певец неосторожно раскрыл информацию о том, что Леонтьев начал поиск суррогатной матери для своего ребенка. Артист мечтал обзавестись наследником. 

Когда информация дошла самого Валерия, между мужчинами произошел крупный скандал. Сам же артист на вопросы журналистов отвечал однозначно: "Брехня", пишет "Экспресс Газета". 

В последнее время Богданович, по слухам, переживал сложный период в жизни. Разлад с близким другом, предполагают журналисты, стал для украинского артиста последней каплей – он пристрастился к бутылке. В результете его жизнь унес цирроз печени. 

И несмотря на то, публично Леонтьев не комментировал гибель друга, по некоторым данным, это стало для него большим потрясением. Певец сожалел, что так и не смог наладить с Богдановичем отношения. 

Роман ИГНАТОВ

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