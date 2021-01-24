Несмотря на отсутствие контактов с родителем, мужчина не в обиде

После смерти знаменитого создателя журнала "Ералаш" на поверхность выплыли многие подробности его жизни. Оказалось, у Бориса Грачевского был внебрачный сын Максим. 36-летний мужчина публично рассказал о том, как складывались его отношения с отцом.



В целом, никаких отношений и не было. Грачевский отказался признавать ребенка своим. Максим Красиков родился после интрижки мэтра с сотрудницей лагеря "Орленок". По словам бизнесмена (Максим стал успешным ресторатором), Борис был главным мужчиной в жизни его матери, несмотря на скоротечность романа.

Впрочем, у предпринимателя нет никаких претензий к именитому родственнику.

"Он мне никогда не помогал. Я не переживал, что не общаюсь с отцом", – признался на шоу "Ты не поверишь!" сын режиссера.

Максим отметил, что от Бориса ему досталась отличная генетика и мозги, которые позволили хорошо устроиться в этой жизни.

Красиков заявил, что не собирается претендовать на наследство. Между тем, недавно светская львица Алена Кравец выразила уверенность, что внебрачные дети Грачевского устроят настоящую войну за его имущество.