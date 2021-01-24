Отказал в помощи: внебрачный сын Грачевского высказался об отце

Отказал в помощи: внебрачный сын Грачевского высказался об отце
Борис Грачевский. Фото: Natalya Loginova/Global Look Press/www.globallookpress.com
Несмотря на отсутствие контактов с родителем, мужчина не в обиде

После смерти знаменитого создателя журнала "Ералаш" на поверхность выплыли многие подробности его жизни. Оказалось, у Бориса Грачевского был внебрачный сын Максим. 36-летний мужчина публично рассказал о том, как складывались его отношения с отцом.

В целом, никаких отношений и не было. Грачевский отказался признавать ребенка своим. Максим Красиков родился после интрижки мэтра с сотрудницей лагеря "Орленок". По словам бизнесмена (Максим стал успешным ресторатором), Борис был главным мужчиной в жизни его матери, несмотря на скоротечность романа.

Впрочем, у предпринимателя нет никаких претензий к именитому родственнику.

"Он мне никогда не помогал. Я не переживал, что не общаюсь с отцом", – признался на шоу "Ты не поверишь!" сын режиссера.

Максим отметил, что от Бориса ему досталась отличная генетика и мозги, которые позволили хорошо устроиться в этой жизни.

Красиков заявил, что не собирается претендовать на наследство. Между тем, недавно светская львица Алена Кравец выразила уверенность, что внебрачные дети Грачевского устроят настоящую войну за его имущество.

Ольга ФЕДОРОВА

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