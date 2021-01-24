Молодые люди понежились под лучами солнца

Внимание публики к фотомодели и телеведущей Виктории Лопыревой вновь было приковано после громкой свадьбы с бизнесменом Игорем Булатовым. Теперь же поползли слухи, что в звездном семействе наступил разлад. Масло в огонь подлили свежие фотографии Виктории в компании незнакомца.



Недавно Булатов стал премьер-министром республики Коми. Теперь госслужащий много времени проводит в Сыктывкаре. А вот его супруга вместе с 1,5-годовалым сыном Лео живут в Арабских Эмиратах. Влюбленные видятся достаточно редко, и на этом фоне стали поговаривать, что вскоре семья распадется.

А теперь и вовсе в Сеть попали снимки модели с неизвестным мужчиной. Их засняли во время отдыха Лопыревой в Майами. На американский курорт телеведущая решила отправиться без супруга и наследника. Виктория прекрасно проводила время, загорая на белоснежном пляже.

В распоряжении издания "Комсомольская правда" появилась фотография, где рядом с шезлонгом Виктории стоит неизвестный мужчина. Смуглый молодой человек с бородой одет в розовые шорты, черную футболку и черную бейсболку. Папарацци, как пишет издание, стали свидетелями того, как Виктория и неизвестный, которые, видимо, вместе пришли на пляж, мило щебечут. Лопырева искренне смеялась над шутками своего спутниками и явно радовалась его компании.

К слову, одной из причин предполагаемого развода называют серьезные финансовые трудности в семействе.