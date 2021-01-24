"Это жесть": Ирину Шейк раскритиковали за странное фото

"Это жесть": Ирину Шейк раскритиковали за странное фото
Ирина Шейк. Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/www.globallookpress.com
Модель выставила сомнительный снимок на всеобщее обозрение

Выходка знаменитой американской модели Ирины Шейк вызвала волну негодования у ее подписчиков. Уроженка Челябинской области решила поздравить свою маму с днем рождения весьма своеобразным способом.

На своей странице в "Инстаграм" знаменитость разместила "поздравительный" кадр, на котором ее нога стоит на голове матери. В честь знаменательного события манекенщица выложила целую серию кадров. Вызвавший массовое осуждение снимок оказался третьим в карусели.

Кадр сделан на курорте. Родительница спускается по лестнице в воду, а Ирина находится сверху. Шейк поставила ногу на голову матери и решила заснять это на камеру.

 

 

Многим подписчикам знаменитости такой "прикол" не показался смешным.

"А зачем ногу на голову? Это жесть", "Почему ногу на голову матери?", "Зачем вы мать ногой закрыли, Ирина?" – поражаются пользователи Сети.

Кстати, недавно фолловеры знаменитости активно обсуждали снимок Ирины Шейк в трусах.

Ольга ФЕДОРОВА

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Суровые челябинские модели (или кто там она).
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