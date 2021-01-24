Блогеру пришлось обратиться к врачам из-за сильной боли

Давида Манукяна преследуют неприятные события. Вскоре после расставания с Ольгой Бузовой шоумен оказался в больнице, выяснили журналисты.

Как стало известно "Стархиту", Манукян повредил руку на репетиции шоу "Танцы со звездами". Из-за не проходящей боли ему пришлось обратиться за помощью к врачам. Оказалось, что у него вывих в плечевом суставе. Пока не ясно, сможет ли блогер выступить в шоу.

Бузова объявила о расставании с Давой 22 января и раскрыла жуткие подробности отношений. Сам Манукян никак не комментирует скандал.