Нижегородский судья согласился пообщаться с журналистами

Недавно прессу взорвала новость о "рождении" сына Юлии Началовой. Некоторые утверждают, что ребенок пришел в этот мир уже после смерти исполнительницы. Избранник артистки Вячеслав Кудря прокомментировал данный вопрос.



По некоторым данным, рождение ребенка после смерти матери оказалось возможным из-за того, что при жизни Юлия подвергла заморозке свои яйцеклетки. Якобы, когда певица покинула этот мир, ее любимый воспользовался биоматериалом и с помощью суррогатной матери произвел на свет наследника знаменитости.

Журналисты шоу "Ты не поверишь!" дозвонились до Вячеслава, который трудится на посту судьи в Нижнем Новгороде. Корреспонденты поздравили мужчину с рождением наследника.

"Спасибо, только вы опоздали. Он у меня давно родился", – сказал Кудря.

Мужчина заявил, что не будет раскрывать имя сына, добавив, что "Юлии уже больше нет".

По словам судьи, он не в курсе, что пишут в прессе, так как не интересуется подобного рода публикациями.

Ранее стало известно, кто мог выносить тайного ребенка Началовой. По некоторым данным, суррогатной матерью могла стать близкая подруга певицы.