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Недавно прессу взорвала новость о "рождении" сына Юлии Началовой. Некоторые утверждают, что ребенок пришел в этот
мир уже после смерти исполнительницы. Избранник артистки Вячеслав Кудря
прокомментировал данный вопрос.
По некоторым данным, рождение ребенка после смерти матери оказалось возможным из-за того, что при жизни Юлия подвергла заморозке свои яйцеклетки. Якобы, когда певица покинула этот мир, ее любимый воспользовался биоматериалом и с помощью суррогатной матери произвел на свет наследника знаменитости.
Журналисты шоу "Ты не поверишь!" дозвонились до Вячеслава, который трудится на посту судьи в Нижнем Новгороде. Корреспонденты поздравили мужчину с рождением наследника.
"Спасибо, только вы опоздали. Он у меня давно родился", – сказал Кудря.
Мужчина заявил, что не будет раскрывать имя сына, добавив, что "Юлии уже больше нет".
По словам судьи, он не в курсе, что пишут в прессе, так как не интересуется подобного рода публикациями.
Ранее стало известно, кто мог выносить тайного ребенка Началовой. По некоторым данным, суррогатной матерью могла стать близкая подруга певицы.
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