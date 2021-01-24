Дочь потратила два года на поиски подходящего материала

Легендарного артиста Сергея Юрского не стало в феврале 2019 года. Недавно дочь знаменитости Дарья рассказала, как переживает потерю, и поделилась известиями о создании уникального памятника на месте захоронения звезды.



По словам Дарьи, несмотря на то, что прошло уже почти два года, она до сих пор испытывает душевную боль и постоянно думает об отце. Сергей Юрский часто снится наследнице, и женщина постоянно ощущает присутствие родственника.

На шоу "Ты не поверишь!" Дарья поделилась радостными новостями: наконец-то она смогла подобрать подходящий камень для надгробия отца. Юрский покоится на Троекуровском кладбище неподалеку от могилы Валентина Гафта.

Главной задачей наследницы артиста было отыскать природный монумент. Многие месяцы ушли на поиски песчаника подходящего размера. Наконец это удалось: 8 февраля состоится торжественное открытие памятника на могиле звезды легендарных фильмов "Золотой теленок", "Любовь и голуби", "Человек ниоткуда" и других.

Напомним, перед смертью Сергей Юрский произнес всего одно слово – имя своей любимой жены Натальи Теняковой. Артист ушел из жизни в возрасте 83 лет.