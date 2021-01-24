Садальский указал на загадку фильма "Место встречи изменить нельзя"

Садальский указал на загадку фильма "Место встречи изменить нельзя"
Стас Садальский. Фото: Natalya Loginova/Russian Look/www.globallookpress.com
Зрители полюбили отрицательных персонажей не меньше, чем героев ленты

Стас Садальский обратил внимание на то, что по телевидению сейчас активно показывают советские фильмы. В связи с этим он решил поговорить со своими подписчиками в "Инстаграм" о парадоксе картины "Место встречи изменить нельзя". 

Актер отметил, что отрицательных персонажей люди полюбили не меньше, чем положительных героев. 

"Ну, может быть, только запуганный Фоксом Петюня стоит особняком – предателей мы не любим",

– написал Садальский.

Артист добавил, что женщины обожали этого бандита Фокса. Полюбилась зрителям и банда Горбатого с его очаровательными подельницами. Садальский подчеркнул, что все злодеи любимы и давно прощены добрыми зрителями, в этом и есть загадка и магия ленты. 

Поклонники согласились с актером. Многие рассказали, что "Место встречи изменить нельзя" – их любимый фильм, который они готовы пересматривать снова и снова. Некоторые подписчики сочли, что загадка фильма в таланте тех, кто его создавал, ведь сейчас, по их мнению, таких актеров уже нет. 

О трагической судьбе актрисы из этой картины Татьяны Ткач недавно писало "Утро.ру"

Полина ИВАНОВА

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