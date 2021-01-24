Работа Руслана Осташко не всем пришлась по вкусу

Поклонники популярной политической передачи "Время покажет" уже который день наблюдают в роли ведущего Руслана Осташко. Блогер сменил на этом посту Артема Шейнина. Однако многие зрители не приняли такие перемены на любимом шоу.



Высказать свое мнение россиян спровоцировал сам Осташко. На своей странице в "Фейсбук" тот пожаловался, что ему зачастую бывает сложно вести острую политическую передачу. Блогер попросил зрителей поделиться своим мнением на счет сменившегося формата шоу.

Многие россияне привыкли видеть на месте ведущего Артема Шейнина и начали требовать его возвращения.

"Куда Шейнина Артема дели?", "Не интересно стало... Скучно и противно слушать этот ор, когда все перебивают друг друга", "Не нравится мне такой формат передачи!!! Я думаю, рейтинги покажут, и она благополучно сгинет!", "Бесы", "Куда Артема дели?" – негодуют пользователи Сети.

К слову, недавно исчезновение Шейнина объяснила его коллега Екатерина Стриженова. Телеведущая ободрила многочисленных поклонников журналиста.