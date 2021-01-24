Максакова тайно вернулась в Москву

Максакова тайно вернулась в Москву
Мария Максакова. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Оперной певице пришлось скрываться от украинских спецслужб

Российские журналисты выдали сенсацию – Мария Максакова, которая вместе с уже покойным мужем Денисом Вороненковым сбежала в Киев, вернулась на родину. Артистке пришлось устроить целую спецоперацию, чтобы попасть в Россию.

Максакова инкогнито вылетела в Стамбул, так как прямого авиасообщения между Россией и Украиной нет из-за решения экс-президента последней Петра Порошенко. Звезда сбежала из Киева, не сказав ни слова своим друзьям. Во "Внуково" она прибыла в черных очках, маске и такого же цвета шапочке, чтобы ничто и никто не мог ей помешать.

Как сообщила Максакова НТВ, сейчас она не может смотреть свои старые интервью. Оперная дива, которую вся семья отговаривала покидать Москву, "опомнилась" лишь через четыре года, оставшись на Украине в одиночестве.

"Когда я решила, что уезжаю вместе с Денисом, мама мне звонила несколько ночей подряд. Мама мне звонила, говорила одно слово, даже кричала… Потом перезванивала и опять это слово: Маша, опомнись!"

призналась Максакова, добавив, что та отреклась от нее. 

По ее словам, она обвинила в смерти своего мужа отца ее старших детей Владимира Тюрина из-за эмоций и давления со стороны украинских властей, которые, по словам журналистов, использовали ее в информационной борьбе. Сейчас же она сожалеет, что так считала. А в результате, настоящего заказчика убийства Украина так и не нашла. 

Теперь Максакова хочет начать новую жизнь.

У Максаковой есть сын Илья и дочь Людмила от Тюрина. В браке с Вороненковым, которого убили в 2017-м в центре Киева, Мария родила сына Ивана. 

Полина ИВАНОВА

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М
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оголодала,<цензура>?
Гость
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Банк спермы политолухов прибыл
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Ночью по тонкому льду финского залива, всповнив молодость...
Что никто не догадался..
Гость
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Кто это? <цензура>.З.
Гость
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Так люди помнят как она поливала грязью Россию.
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