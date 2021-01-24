Знаменитый советский тренер решила не скрывать, что произошло на самом деле

Уход известной фигуристки Татьяны Тотьмяниной с шоу "Ледниковый период" оброс немалым слоем слухов. Некоторые поговаривали, что все дело в неприязни Татьяны Тарасовой к этой спортсменке. Тренер решила расставить все точки над i и заявила, что ее нельзя винить в уходе Тотьмяниной с проекта.



В беседе с журналистами РИА ФАН заслуженный тренер по фигурному катанию подчеркнула, что причина нашумевшей истории заключается исключительно в травме Татьяны. По словам Тарасовой, Тотьмянина из шоу "не уходила". Спортсменка была травмирована. А пока она восстанавливалась, организаторы решили взять другую фигуристку на замену. Ей стала Яна Хохлова.

Тарасова подчеркнула, что не принимала участие в формировании состава, и вообще была не в курсе, кого возьмут на место Татьяны.

Тренера возмутили слухи, которые стали активно распространять журналисты.

"Я совершенно не собираюсь ни перед кем оправдываться. Людям, конечно, спокойно не живется", - отрезала знаменитость.

Напомним, в прессе писали, что Хохлова является любимицей Тарасовой, и связывали этот факт с уходом Тотьмяниной с проекта.