Тарасова резко ответила на слухи о причастности к уходу Тотьмяниной с "Ледникового периода"
Уход известной фигуристки Татьяны
Тотьмяниной с шоу "Ледниковый период" оброс немалым слоем слухов. Некоторые
поговаривали, что все дело в неприязни Татьяны Тарасовой к этой спортсменке.
Тренер решила расставить все точки над i и заявила, что ее нельзя винить в
уходе Тотьмяниной с проекта.
В беседе с журналистами РИА ФАН заслуженный тренер по фигурному катанию подчеркнула, что причина нашумевшей истории заключается исключительно в травме Татьяны. По словам Тарасовой, Тотьмянина из шоу "не уходила". Спортсменка была травмирована. А пока она восстанавливалась, организаторы решили взять другую фигуристку на замену. Ей стала Яна Хохлова.
Тарасова подчеркнула, что не принимала участие в формировании состава, и вообще была не в курсе, кого возьмут на место Татьяны.
Тренера возмутили слухи, которые стали активно распространять журналисты.
"Я совершенно не собираюсь ни перед кем оправдываться. Людям, конечно, спокойно не живется", - отрезала знаменитость.
Напомним, в прессе писали, что Хохлова является любимицей Тарасовой, и связывали этот факт с уходом Тотьмяниной с проекта.
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