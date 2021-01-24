"Жизнь остановилась": вдова Грачевского написала трогательное послание покойному мужу

"Жизнь остановилась": вдова Грачевского написала трогательное послание покойному мужу
Борис Грачевский и Екатерина Белоцерковская. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press//www.globallookpress.com
Артистка не может смириться с потерей супруга

Екатерина Белоцерковская практически не высказывалась о смерти своего супруга Бориса Грачевского. Однако спустя неделю после похорон девушка трогательно обратилась к мужу. 

Вдова кинорежиссера призналась, что даже спустя семь дней не может поверить в его смерть. Она отметила в инстаграм-историях, что Грачевский все равно живет в ней.

"Теперь твоя обитель холодная земля",

написала Белоцерковская.

Вдова отца "Ералаша" добавила, что каждый раз, посещая могилу мужа, ее жизнь останавливается. По ее словам, "жизнь остановилась" 14 января. Белоцерковская также опубликовала фото своего маленького сына, признавшись, что без малыша не смогла бы пережить такую потерю, передает "МК".

Екатерина поблагодарила мужа за такое "чудо".

Ранее Белоцерковская показала поклонникам могилу Бориса Граческого. 

Полина ИВАНОВА

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