Родственники режиссера, вероятно, не согласятся с завещанием

Борис Грачевский после смерти оставил 200-миллионное наследство, подсчитали СМИ. У худрука "Ералаша" четверо детей – он был женат трижды. И теперь, по мнению адвоката Маргариты Гавриловой, родные режиссера развяжут настоящую войну за его имущество.

"Вдове Екатерине Белоцерковской предстоит страшная битва, судя по тому, какие истории крутятся вокруг "Ералаша",

– предположила юрист. Она объяснила, что 50% компании принадлежит партнеру Грачевского, также придется решать вопрос с авторскими правами.

Некоторые гости программы "Звезды сошлись" отметили, что бывшая жена Анна Грачевская может начать оспаривать завещание, если решит, что дочери досталось недостаточно.

Однако Екатерина Гордон, которая занималась разводом экс-супругов, заверила: Анна не будет вмешиваться в разбирательства из-за наследства. После разрыва она получила деньги на квартиру, также дочери выплачиваются алименты, поэтому итогами расставания она осталась довольна.

Ранее СМИ писали, что согласно завещанию, все достанется вдове режиссера. Однако Алена Кравец предупредила: о своих правах могут заявить внебрачные дети Бориса Грачевского.