Пользователи Сети были поражены сходством наследницы композитора и его нынешней супруги

Игорь Николаев показал редкий снимок со своей 42-летней дочерью Юлией от первого брака. Совместная фотография появилась в личном инстаграм-аккаунте музыканта.

На фото отец и дочь позируют в обнимку, при этом тепло улыбаясь на камеру.

"Редкие деньки со старшей дочкой. Тем ценнее!" – трогательно подписал снимок композитор.

Поклонники артиста пришли в восторг, глядя на семейный кадр.

"Очень приятная фотография. Какая-то даже уютная", "Вы чудесные", "Юлечка красавица, умница, вся в папу! Обожаю Вас! Счастья и здоровья!", "Очень нежное фото", – прокомментировали пользователи Сети.

Некоторые заметили, что наследница Игоря Юрьевича внешне похожа на его нынешнюю супругу – певицу Юлию Проскурякову.

"Дочь Юлия так похожи с женой Юлией", "Показалось сначала, что с женой", "У вас там все на одно лицо", – высказались подписчики.

Напомним, дочь Юлия появилась в браке Николаева с Еленой Кудряшевой. В 1991 году родители женщины развелись. На данный момент наследница композитора живет в США. Одно время она занималась музыкой, однако в конечном итоге решила стать врачом.

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