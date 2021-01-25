"Чудесные": Николаев опубликовал трогательное фото со старшей дочерью

"Чудесные": Николаев опубликовал трогательное фото со старшей дочерью
Игорь Николаев. Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/www.globallookpress.com
Пользователи Сети были поражены сходством наследницы композитора и его нынешней супруги

Игорь Николаев показал редкий снимок со своей 42-летней дочерью Юлией от первого брака. Совместная фотография появилась в личном инстаграм-аккаунте музыканта.

На фото отец и дочь позируют в обнимку, при этом тепло улыбаясь на камеру.

"Редкие деньки со старшей дочкой. Тем ценнее!" – трогательно подписал снимок композитор.

Поклонники артиста пришли в восторг, глядя на семейный кадр.

"Очень приятная фотография. Какая-то даже уютная", "Вы чудесные", "Юлечка красавица, умница, вся в папу! Обожаю Вас! Счастья и здоровья!", "Очень нежное фото", – прокомментировали пользователи Сети.

Некоторые заметили, что наследница Игоря Юрьевича внешне похожа на его нынешнюю супругу – певицу Юлию Проскурякову.

"Дочь Юлия так похожи с женой Юлией", "Показалось сначала, что с женой", "У вас там все на одно лицо", – высказались подписчики.

Напомним, дочь Юлия появилась в браке Николаева с Еленой Кудряшевой. В 1991 году родители женщины развелись. На данный момент наследница композитора живет в США. Одно время она занималась музыкой, однако в конечном итоге решила стать врачом.

Ранее стало известно, как выглядят апартаменты Николаева в Юрмале. 

Анастасия ГОРЮНОВА

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