Подставил Боярский: Добрынин рассказал о начале сольной карьеры

Подставил Боярский: Добрынин рассказал о начале сольной карьеры
Вячеслав Добрынин. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Известный композитор начал петь совершенно случайно

Сегодня, 25 января, свой 75-летний юбилей празднует Вячеслав Добрынин. На счету музыканта не один десяток хитов, хотя изначально он и вовсе не собирался строить карьеру певца. Так, например, "Спасатель" в исполнении композитора появился из-за подставы Михаила Боярского.

"Мушкетер" должен был исполнить песню в программе "Шире круг", но вовремя к записи приехать не успел – рейс из Одессы задерживали из-за дождя. Пропуск своей очереди в студии тогда, в 1986 году, мог обернуться штрафом или даже увольнением. Редакторам удалось уговорить спеть самого Вячеслава Добрынина, ведь и Юрий Антонов, и Игорь Николаев тоже так делали.

"Я, конечно, петь не хотел: мне вообще эстрада не нравилась, я-то в душе был про рок-н-ролл",

– поделился воспоминаниями композитор. Но несмотря на это, песню он записал с первого дубля. А на следующий день ему пришлось еще и сниматься в клипе. Однако эксперимент оказался успешным – редакцию после эфира буквально завалили письмами с вопросом: "Так почему он никогда не пел?"

То же самое произошло с хитом "Не сыпь мне соль на рану". Изначально композицию должен был исполнять Николай Расторгуев, который в конце 1980-х как раз начинал свой проект "Любэ". Как и Боярский, на запись он не приехал, и тогда его пришлось заменять Добрынину, а впоследствии именно это песня стала его визитной карточкой, пишет "Комсомольская правда".

Ранее Добрынин высказался о звездах российского шоу-бизнеса.

Карина СИРАЗОВА

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