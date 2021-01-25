Звезде Stand Up Show был 41 год

Александр Шаляпин найден мертвым в собственном доме на Хорошевском шоссе. Об этом сообщает РЕН ТВ. Звезде Stand Up Show на ТНТ был 41 год.

На место прибыли полицейские. О причинах смерти пока не сообщается. По предварительной версии, комик мог свести счеты с жизнью. Официально информация пока не подтверждена.

Как сообщает телеграм-канал 112, Шаляпина нашла его жена. Женщина вызвала скорую помощь.

Помимо участия в стендап-шоу, артист известен по ролям в таких фильмах и сериалах, как "Бумер-2", "Карпов", "Глухарь-2" и др.