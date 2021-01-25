Оперная дива отметила, что никто не препятствовал ее приезду

Накануне появилась информация о том, что ранее сбежавшая на Украину Мария Максакова вернулась в Россию. Данная новость вызвала бурные обсуждения в Сети. Оперная певица решила расставить все точки над i.

Максакову удивляет тот факт, почему новость о ее возвращении на родину спровоцировала настоящий ажиотаж.

"Я приехала, а почему я не могу этого сделать", – высказалась Мария.

Оперная дива отметила, что никто не препятствовал ее приезду в Россию, передает "Комсомольская Правда".

"Я свободный человек, меня под замок никто не сажал", - заявила Максакова.

Напомним, некоторое время назад Мария сбежала в Киев вместе со своим супругом – депутатом Денисом Вороненковым. В 2016 году у пары родился сын Иван. Однако семейное счастье продлилось недолго – практически спустя год после появления ребенка Максакова стала вдовой. Ее мужа застрелили в центре Киева.

Ранее СМИ начали распространять информацию о том, что оперная певица тайно вернулась в Москву. Якобы артистка была вынуждена устроить настоящую спецоперацию, чтобы добраться до столицы.