Максакова прокомментировала новость о возвращении в Россию

Максакова прокомментировала новость о возвращении в Россию
Мария Максакова. Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/www.globallookpress.com
Оперная дива отметила, что никто не препятствовал ее приезду

Накануне появилась информация о том, что ранее сбежавшая на Украину Мария Максакова вернулась в Россию. Данная новость вызвала бурные обсуждения в Сети. Оперная певица решила расставить все точки над i.

Максакову удивляет тот факт, почему новость о ее возвращении на родину спровоцировала настоящий ажиотаж.

"Я приехала, а почему я не могу этого сделать", – высказалась Мария.

Оперная дива отметила, что никто не препятствовал ее приезду в Россию, передает "Комсомольская Правда".  

"Я свободный человек, меня под замок никто не сажал", - заявила Максакова.

Напомним, некоторое время назад Мария сбежала в Киев вместе со своим супругом – депутатом Денисом Вороненковым. В 2016 году у пары родился сын Иван. Однако семейное счастье продлилось недолго – практически спустя год после появления ребенка Максакова стала вдовой. Ее мужа застрелили в центре Киева.

Ранее СМИ начали распространять информацию о том, что оперная певица тайно вернулась в Москву. Якобы артистка была вынуждена устроить настоящую спецоперацию, чтобы добраться до столицы. 

Анастасия ГОРЮНОВА

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Гость
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Власть ,наверняка,снова пригласит её на работу в Думу. Я в шоке! Собираем весь мусор по миру,а потом удивляемся несанкционированым митингам!
Гость Галина из Карабаша
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И таких предателей Россия встречает с распростертыми объятиями. Вышиванку свою, в которой выступала на Украине, наверное, на всякий случай подальше запрятала.
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