Появились подробности смерти Шаляпина

Появились подробности смерти Шаляпина
Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press/www.globallookpress.com
Тело юмориста обнаружила в квартире его супруга

Известный российский стендап-комик Александр Шаляпин был обнаружен мертвым в своей квартире в ночь на 25 января. По информации медиа, причиноймогло стать самоубийство.

Тело юмориста обнаружили примерно в час ночи в его квартире на Хорошевском шоссе. Менеджер артиста подтвердила факт смерти Александра, сообщив, что в последнее время Шаляпин испытывал проблемы.

Согласно приведенным данным, на протяжении 20-летия у Шаляпина наблюдались проблемы из-за злоупотребления спиртным. Семь лет он провел, находясь на лечении в одной из белгородских клиник.

Артист приехал в Москву несколько лет назад, сообщает "Лайф".

По информации РЕН ТВ, тело погибшего артиста обнаружила его супруга Анастасия, которая приехала домой с дачи. Увидев в доме следы крови, женщина испугалась и решила не входить. Анастасия обратилась за помощью к своему соседу, с которым вместе переступила порог квартиры. В одной из комнат они обнаружили тело комика, после чего вызвали полицию. Как отмечает телеканал, женщина решила провести несколько дней за городом после серьезного разговора с супругом.

О смерти Шаляпина стало известно сегодня, 25 января. Звезда ТНТ скончался на 42-м году жизни.

Егор МАЛКОВ

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