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Умер известный российский стилист Александр Шевчук. Трагическую новость сообщила в своем "Инстаграм" певица Лайма Вайкуле.
Шевчук часто работал с исполнительницей хита "Эй, моряк".
"У нас было общее прошлое, которого можно было не стесняться, и планы на будущее, которым, увы, не суждено осуществиться…" – написала артистка.
Александр скончался на 54-м году жизни. Мужчина долгое время страдал от серьезной болезни, передает телеканал "360".
С Шевчуком работали многие российские звезды. Среди них – Филипп Киркоров, Алла Пугачева, Лариса Долина, Валерий Меладзе и другие.
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