Скончался стилист Киркорова и Пугачевой

Мужчине было 53 года

Умер известный российский стилист Александр Шевчук. Трагическую новость сообщила в своем "Инстаграм" певица Лайма Вайкуле.

Шевчук часто работал с исполнительницей хита "Эй, моряк".

"У нас было общее прошлое, которого можно было не стесняться, и планы на будущее, которым, увы, не суждено осуществиться…" – написала артистка.

Александр скончался на 54-м году жизни. Мужчина долгое время страдал от серьезной болезни, передает телеканал "360".

С Шевчуком работали многие российские звезды. Среди них – Филипп Киркоров, Алла Пугачева, Лариса Долина, Валерий Меладзе и другие. 

Анастасия ГОРЮНОВА

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