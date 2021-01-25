В Сети обратили внимание на необычный наряд телеведущей

Ксения Собчак увлеклась йогой и практикует телесные практики даже во время отдыха на Мальдивах. Телеведущая опубликовала фото в облегающем костюме с необычным принтом, которое спровоцировало бурное обсуждение в Сети.

Звезда забралась на дерево, растущее на пляже, в комбинезоне серого цвета. Блондинка показала себя в полный рост, повернувшись спиной к камере. Наряд с изображением цветка на интимном месте полностью обтягивал фигуру артистки, на что решила обратить внимание сама Собчак:

"Мой лотос расцвел!"

Шутку ведущей оценили не все подписчики. Одни сочли публикацию Ксении пошлой, а другие сперва решили, что на снимке и запечатлен Сергей Глушко:

"Какой-то ну очень странный и неоднозначный принт в нижней части", "Я подумала это Тарзан", "Ксения, прекращайте пошлить", "Волочковщина на старости лет".

Впрочем, раскритиковали блондинку не все. В комментариях отметили чувство юмора Ксении, а также похвалили ее внешний вид: "Фигурка отличная!", "Восхитительная самоирония", "Русалка на ветвях", "Ксения, замечательно выглядите".

Ранее стало известно о связи семьи телеведущей с президентом Джо Байденом.