Девушка мечтает поскорее сменить обстановку

Анна Заворотнюк часто общается со своими поклонниками в "Инстаграм". Недавно дочь звезды сериала "Моя прекрасная няня" призналась, что в скором времени она отправится в путешествие.

Один из подписчиков Анны поинтересовался, собирается ли она поехать отдыхать в этом году.

"Да, совсем скоро, но пока не хочу говорить куда, чтобы не сглазить", – ответила девушка в разделе "сторис".

Однако в следующей публикации Заворотнюк-младшая заявила, что мечтает посетить Японию. Так что, возможно, наследница онкобольной актрисы отправится покорять именно эту страну, пишет РИА ФАН.

Лучшими местами для путешествий красавица назвала Италию, США и Мальдивы.

Также Анна рассказала, что она несколько раз впадала в состояние депрессии. Психические расстройства девушки были вызваны сильным стрессом. Дочь Анастасии Заворотнюк не стала раскрывать, что именно спровоцировало появление негативных эмоций. Однако фанаты предположили, что речь может идти о болезни актрисы.

Ранее появилась информация о том, что Анну Заворотнюк и ее возлюбленного поймала полиция. Инцидент произошел в Соединенных Штатах во время романтической поездки пары.