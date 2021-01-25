Однофамильцы среди знаменитостей: каким звездам приписывают родство

Юлия Ковальчук. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com Андрей Малахов. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Таисия Вилкова. Фото: Ekaterina Tsvetkova/Global Look Press/www.globallookpress.com Татьяна Пушкина. Фото: Natalya Loginova/Russian Look/www.globallookpress.com Яна Чурикова. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Известным артистам пришлось столкнуться с трудностями из-за одинаковых фамилий

Нередко звезды отечественного шоу-бизнеса жалуются на серьезную путаницу из-за похожих фамилий. Такие проблемы серьезно мешают селебрити в профессиональной среде. СМИ решили собрать список самых известных российских артистов, которых зрители часто путают из-за сходства по фамилии.

Андрей Малахов 

Экс-ведущего "Пусть говорят" часто принимают за родственника Геннадия Малахова. Оба, к тому же, были длительное время коллегами по Первому каналу, что привело к небольшому конфузу: многие стали обращаться к звездам с вопросом: кем же вам приходится Геннадий (или же Андрей)? На деле же никакого родства между ними нет – речь идет об однофамильцах. Однако журналисты, по всей видимости, решили на этом сыграть, и в одном время стали вдвоем вести телепередачу.

Юлия Ковальчук 

Юлия Ковальчук. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com

Отметим, что у Юлии весьма ощутимо разнится профессиональный вид деятельности с Анной Ковальчук, которую часто называют родственницей бывшей участницы "Блестящих". Если Анна выступает в театре, то Юля всем давно запомнилась как артистка российской эстрады. Последняя, комментируя постоянные путаницы, заявляла, что со своей тезкой не знакома, однако игра Анны ей очень нравится. Сами поклонники, правда, не испытывают никаких проблем, прекрасно различая обоих звезд.

Таисия Вилкова

Таисия Вилкова. Фото: Ekaterina Tsvetkova/Global Look Press/www.globallookpress.com

Довольно нелегкий случай – звезду путают с Екатериной Вилковой. Несмотря на общий род деятельности, Вилковы никогда не сталкивались друг с другом на съемочной площадке. Некоторые поклонники продолжают упрямо "роднить" Таисию с Екатериной. Как пишут медиа, обе актрисы даже окончили один театральный институт.

Татьяна Пушкина

Татьяна Пушкина. Фото: Natalya Loginova/Russian Look/www.globallookpress.com

В конце 1990-х годов Оксана Пушкина вела телепередачу "Женский взгляд", которую смотрели миллионы россиян. Позднее ее сменила Татьяна Пушкина, которую общественность тут же окрестила  родной сестрой своей предшественницы. Последняя же нередко признавалась, что стала вести телеэфир из-за сходства с Оксаной. Путаница продолжается и сегодня.

Яна Чурикова

Яна Чурикова. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com

Зрители часто ошибочно полагают, что Яна приходится дочкой Инне Чуриковой. Стоит признать, что между звездами есть внешнее сходство. Сама Яна рассказывала в интервью, что еще с детства сталкивалась с курьезом: многие, узнавая, как ее зовут, передавали привет "маме Инне" и начинали выражать свое восхищение. А затем страшно удивлялись, узнавая, что маму зовут Еленой Вадимовной.

Ранее Андрей Малахов подвергся травле в Сети из-за выпуска передачи о покойном Борисе Грачевском.

Егор МАЛКОВ

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