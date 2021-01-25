В прошлом году девушка окончила театральное училище

Личная жизнь Александра Барыкина была не менее яркой, чем его творческая карьера. После 30 лет брака с Галиной Березовой музыкант в 2005 году женился во второй раз. Спустя год у артиста и Нелли Власовой, которая была младше на 33 года, родилась дочь Евгения. На тот момент у Барыкина подрастала внучка Николь. Как выглядит девушка сейчас – в материале "Утро.ру".

Николь – дочь старшего сына певца Георгия – пошла по стопам отца и дедушки, выбрав творческую профессию. Однако вместо музыки девушка решила посвятить свою жизнь сцене. В 2016 году внучка Барыкина поступила в Щепкинское училище.

"Мечтает, что станет народной артисткой: "Я, как Любовь Орлова, всего добьюсь сама!" Правнучка меня сильно любит",

– делилась с "Экспресс газетой" мать артиста Александра Георгиевна. По словам прабабушки, девушка о ней не забывает. "Актрисой будет, умница моя", с гордостью говорила Барыкина.

В прошлом году девушка окончила театральный, но ролей в кино пока не получала. Возможно, в будущем зрители увидят Николь на экране.

Ранее стало известно об отношениях музыканта со второй женой.