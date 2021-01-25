Умер знаменитый кинопродюсер

Звезды не стало на 96-м году жизни

В Италии скончался известный всему миру кинопродюсер Альберто Гримальди.

Он умер, как рассказал сын, по естественной причине, передает Variety.

Знаменитый деятель родился в конце марта 1925 года в Неаполе. Свою компанию Produzioni Europee Associati, или PEA он создал в 1961 году. Первым выпущенным ею фильмом стал вестерн "L'ombra di Zorro".

До начала 1980-х Гримальди продюсировал низкобюджетные боевики, которые часто снимались с испанскими и западно-германскими режиссерами и актерами. В его фильмографии за 40 лет творчества – больше 80 картин, отмечает телеканал "360".

Гримальди работал в Европе и США, сотрудничая с  Федерико Феллини, Мартином Скорсезе, Пьеомр Паоло Пазолини. В продюсируемых им картинах снимались Клинт Иствуд, Софи Лорен, Марлон Брандо,Леонардо Ди Каприо, Кэмерон Диаз. А лента " Нью-Йорк" была выдвинута на "Оскар" в девяти номинациях.    


Полина ДОРОЖКИНА

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