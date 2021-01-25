Почему сын Ефремова отказался приезжать к отцу в день аварии

Почему сын Ефремова отказался приезжать к отцу в день аварии
Никита Ефремов. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Молодой актер был не в состоянии трезво оценивать ситуацию

Никита Ефремов стал новым героем Ютуб-шоу "Осторожно, Собчак!". В разговоре со скандально известной блондинкой актер рассказал, почему он не поехал к отцу в день аварии.

8 июня 2020 года Ефремов-младший возвращался от друзей. Неожиданно его телефон начал разрываться от звонков и СМС. Тогда-то Никита и узнал, что Михаил Олегович стал инициатором серьезного ДТП. Однако наследник артиста не поехал на место аварии.

По словам молодого актера, в тот момент от пережил сильнейшее потрясение. Он начал звонить друзьям и своему лечащему врачу, чтобы выговориться и прийти в себя.

"После видео с отцом я позвонил терапевту, он мне очень помог. Друг приехал. Мне было очень больно", – поделился Никита.

Ефремов-младший заявил – находясь в подобном состоянии, он мог "наломать дров". Именно поэтому сын Михаила Олеговича отказался от встречи с отцом.

Через несколько дней после аварии Никита все-таки увиделся с родителем. Он дал артисту понять, что ни в коем случае не отрекается от него.

"Эта ситуация – боль для всех", – заключил молодой человек.

Ранее стало известно о том, что Ефремову стало плохо в колонии. 

Анастасия ГОРЮНОВА

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