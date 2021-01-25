Модель сфотографировалась с необычного ракурса и произвела фурор в Сети

Внучка Софии Ротару предстала перед подписчиками в смелом наряде. София Евдокименко снялась в черном мини и, открыв ноги, едва не засветила нижнее белье.

Для фотосессии модель выбрала кожаное платье-рубашку и туфли на каблуке. Девушка позировала на фоне ярко-розовой постройки, облокотившись о сетчатый забор. Ноги Евдокименко вытянула вперед так, что они выглядели еще длиннее в выбранном ракурсе.

Подписчики завалили внучку Ротару комплиментами, оценив и ее фигуру, и короткое платье:

"Потрясающая", "Прекрасна как цветочек", "Хорошо получилось!", "Восхитительные ноги", "Платье классное! Прямо чернее ночи".

Евдокименко уже долгое время живет и учится в США. Девушка занималась модельным бизнесом, а также попробовала себя в качестве певицы. Недавно стали ходить слухи о том, что родственница знаменитой певицы готовится к свадьбе.

Избранником модели стал украинский бизнесмен из списка Forbes Денис Жданов. Несмотря на статус жениха, Ротару свадьбу внучки не одобряет. По мнению певицы, замуж девушке выходить еще рано.