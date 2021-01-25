Артистка скончалась в результате несчастного случая

Марина Левтова ушла из жизни в 2000-м году. Советскую и российскую актрису похоронили на Ваганьковском кладбище. Стало известно, как выглядит могила звезды сериала "Каменская".

По снимкам видно, что мемориальный комплекс на могиле Левтовой выполнен из черного гранита. На главном памятнике расположена крупная икона, а также выгравирована надпись с именем и годами жизни артистки. Помимо этого, на камне высечено слово "Прости…". Примечательно, что родные Марины Викторовны не стали заказывать портрет актрисы, пишет "Экспресс Газета".

Однако, смотря на фотографии места захоронения Левтовой, нельзя сказать, что оно пришло в запустение. По всей видимости, родные и друзья приходят на кладбище.

Напомним, в феврале 2000-го года Марина Викторовна вместе с семьей и друзьями отправилась на отдых в поселок Раздоры. В какой-то момент дочь актрисы, Дарья Мороз, изъявила желание прокатиться на снегоходе. Левтова приняла решение ехать с наследницей. Из-за плохой видимости водитель транспортного средства пропустил глубокий овраг, и все трое рухнули вниз. Артистка получила серьезную травму головы, из-за чего впоследствии и скончалась.

Левтова сыграла в таких фильмах и сериалах, как "Ключ без права передачи", "ТАСС уполномочен заявить", "Воспоминания о Шерлоке Холмсе", "Каменская. Чужая маска" и других.

Ранее наследница Левтовой Дарья Мороз поразила фанатов смелым снимком.