Кинозвезде было 83 года

Умер Грегори Сьерра, известный по ролям в кинокартинах "Секретные материалы", "Коломбо", "Миссия невыполнима" и других. Актер скончался на 84-м году жизни.

Смерть звезды наступила еще 4-го января, однако новость о трагедии появилась недавно. Долгое время актер боролся с онкологией, передает издание Deadline.

Грегори Сьерра родился 25 января 1937 года в Нью-Йорке. Актер активно принимал участие в Шекспировских фестивалях и во внебродвейских постановках. Также он являлся артистом резерва на Бродвее.

Ранее стало известно о смерти знаменитого кинопродюсера Альберто Гримальди.