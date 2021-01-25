Шифрин рассказал о смерти брата

Шифрин рассказал о смерти брата
Ефим Шифрин. Фото: Ekaterina Tsvetkova/Global Look Press/www.globallookpress.com
Мальчика похоронили в родном поселке актера

Ефим Шифрин – младший ребенок в семье, брат Самуэль его старше на пять лет. В недавнем интервью артист признался, что если бы не трагический случай, он бы и вовсе мог не появиться на свет.

Родители юмориста жили в Магаданской области, в небольшом поселке Нексикан, где не было даже роддома. Поэтому во время второй беременности матери Шифрина пришлось ехать в ближайший поселок за 125 километров. Раису Ильиничну посадили в кузов самосвала – во время поездки она много раз падала на холодный пол.

"Маму растрясло, она была в крови",

– поделился актер. В итоге мальчик родился уже мертвым. Шифрин добавил: "Его назвали Марком и похоронили в Нексикане – поселке, которого уже нет".

Спустя год на свет появился появился будущий артист. Он признался: возможно, родители бы не решились на третьего ребенка, если бы старший брат не погиб. В эфире программы "Судьба человека" он заключил:

"Его смерти я обязан своей жизнью".

В марте артисту исполнится 65 лет, но он продолжает держать себя в спортивной форме. Ранее в Сети восхитились фигурой Шифрина, показавшего себя в плавках.

Карина СИРАЗОВА

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