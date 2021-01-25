"Талантливый парень": артисты шокированы смертью Шаляпина

"Талантливый парень": артисты шокированы смертью Шаляпина
Фото: Леонид Павлюченко/Утро.ру
Коллеги по цеху не могут поверить в случившееся

Тех, кто хоть раз работал с Александром Шаляпиным, новость о его гибели буквально шокировала. Они не могли поверить, что это правда.

Для многих известие о кончине 41-летнего юмориста стало неожиданностью. Одна из коллег – бывшая участница Comedy Woman Елена Борщева -  вспомнила, как не раз выступала со стендап-комиком.

Артистка часто видела его в кино. По ее словам, это был "талантливый парень".     

У юмориста были серьезные проблемы, рассказывали некоторые. Он долго страдал зависимостью от спиртного.

Борщева об этом не знала. Они не общались так близко, поэтому женщине не известны такие детали.

Ей очень жаль, что Шаляпина не стало. Новость об этом ее "просто  ошарашила"

Ранее сообщалось, что у юмориста была депрессия. Об этом говорила его директор Мария Малякина, напоминает  "Пятый канал".  

Также стали известны подробности гибели Александра Шаляпина. Юмориста нашли мертвым ночью в его квартире. У него осталась вдова Анастасия, а также дочь-подросток от первого брака.

Полина ДОРОЖКИНА

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