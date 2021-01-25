Артист восхитил поклонников своим подходом к воспитанию наследника

В личном инстаграм-аккаунте Максим Галкин опубликовал видео, на котором он вместе с сыном Гарри занимается домашним ремонтом. По словам артиста, наследник был очень рад помочь звездному отцу.

Галкин рассказал, что у них во дворце расшаталась металлическая пластина, закрывающая стык между паркетом комнаты и лестничной площадкой. Юморист отказался от услуг мастера, решив устранить проблему самостоятельно. В какой-то момент в голову Максиму пришла идея – позвать на помощь сына.

"Я привлек Гарика, чтобы закрепить порог. Он был в восторге!" – отметил супруг Аллы Пугачевой.

На записи видно, как мальчик умело орудует шуруповертом. Сняв металлическую пластину, Галкин заявил – им с сыном нужны тонкие деревянные бруски. Эти элементы артист предложил найти в тоннеле под замком.

Максим и Гарри отправились на поиски необходимого предмета. Найдя его, отец и сын продолжили заниматься ремонтом. Юморист доверил ребенку не только шуруповерт, но и молоток с дрелью.

Пользователи Сети в очередной раз заявили, что Галкин является прекрасным отцом.

"Максим, вы просто огромный молодец, что воспитывает настоящего мужчину в Гарике", "Максим, постоянно восхищаюсь Вашим отношением к детям, воспитанием!", "Супер-папа", – написали комментаторы.

Ранее стало известно о том, что Галкин заступился за Примадонну после выхода скандальной передачи.