Певица рассказала о смерти близкого человека в своем микроблоге

Настя Каменских поделилась с поклонниками печальной новостью – скончался ее отец Алексей Жмур. Родителю певицы был 81 год.

На личной инстаграм-странице Каменских опубликовала трогательное видео с отцом. Запись сделана во время празднования Нового года в кругу семьи. В кадре Настя тепло обнимает Алексея Иосифовича.

Мужчина пожелал своей супруге, Лидии Петровне, здоровья и хорошей фигуры, а самой дочери – быть всегда любимой.

"Я любима, пап... Всегда была любима тобой, а теперь – своим мужем! Я помню, что любовь – самое главное! Ты меня научил любить, и я научу своих детей!" – написала артистка под публикацией.

Она рассказала, что Жмур был очень добрым, заботливым, мудрым и веселым человеком. Певица обратилась к покойному отцу, прося его почаще появляться в ее снах.

"Я люблю тебя, пап!" – заключила Каменских.

Пользователи Сети выразили искренние соболезнования в связи с кончиной Алексея Иосифовича. Поклонники пожелали Насте сил и мужества, чтобы пережить это горе.

Ранее Настя Каменских опубликовала яркие снимки с пляжа, чем восхитила многочисленных поклонников.