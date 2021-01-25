Оперная певица поделилась своими планами на ближайшее время

Приезд Марии Максаковой в Россию вызвал бурный ажиотаж в прессе. Однако оказалось, что вдова убитого в Незалежной бывшего депутата Дениса Вороненкова приехала только ради судебного заседания.



В интервью изданию Business FM Максакова заявила, что на данный момент прилетела из-за разбирательств с московской квартирой. Сейчас певица проживает в гостинице.

По словам Максаковой, в ближайшее время она будет решать вопрос с недвижимостью. Мария заявила, что когда-то договорилась поменяться квартирами с бывшим следователем. Денис Панаитов имел общие дела с ее покойным супругом. Согласно договоренности, певица отдала ему свою жилплощадь в столице, а Панаитов в ответ на это должен был переписать на нее свою киевскую недвижимость.

Вышло так, что Денис получил квартиру во владение за одни сутки до убийства мужа Максаковой, а вот свою жилплощадь так и не передал певице.

В беседе с журналистами Максакова заявила, что ее "дом на Украине", однако на прямой вопрос, собирается ли она возвращаться в Россию, так и не ответила.

Напомним, приезд Марии Максаковой в нашу страну обернулся целой тайной спецоперацией.