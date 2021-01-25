"Папина дочка" пытается наладить контакт с наследниками своего возлюбленного

Общественность внимательно следит за тем, как развиваются отношения Мирославы Карпович и Павла Прилучного. Кажется, что звезда "Папиных дочек" пытается завоевать доверие детей "мажора". В Сети появились фото, где пара в компании наследников гуляют по торговому центру. Многие отметили, что дети выглядят "угрюмыми".

На снимке, опубликованном "Комсомольской правдой", актеры и дети Прилучного от Муцениеце стоят рядом с большой тележкой, наполненной игрушками и другими товарами. Журналисты предположили, что таким образом артистка пытается наладить контакт с Тимофеем и Мией.

Только вот, похоже, дети не спешат принимать новую пассию отца. Более того, Агата, судя по всему, не знала о том, что выходные ребята проведут в компании актрисы. Один из друзей Прилучного рассказал, что звезда "Закрытой школы" вряд ли бы оценила эту новость.

Поклонники также негативно восприняли эту новость. Особенно досталось "разлучнице" Карпович.

"Обычно мужчина уходит от жены к более красивой и умной. Но тут наоборот", "А, может, не стоит покупать расположение детей такими коробками?", "Разлучница! Она еще поплатится за это!"

– написали под публикацией.

Напомним, что ранее Муцениеце прилюдно унизила Прилучного, публично рассказав о его мужских недостатках.