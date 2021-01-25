Потрепанный вид светской львицы ошарашил персонал

Ксения Собчак откровенно рассказала о своем отношении к алкоголю. Раньше знаменитость любила приложиться к бутылке, однако позорный случай вынудил ее задуматься о своем образе жизни. Прозрение пришло, когда диву выгнали из ресторана.



В период, когда бывшая ведущая "Дом-2" вела разгульный образ жизни, перемещения по Москве в пьяном виде для нее были не редкостью. Так, после очередной гулянки светская львица решила заглянуть в фешенебельный ресторан, однако получила от ворот поворот.

При этом в тот период Собчак уже была весьма узнаваема. Но даже знаменитая фамилия не помогла ей пробраться в приличное заведение – звезду выгнали за неподобающий вид.

"Меня выпроваживают. Как бомжа! В этот момент я понимаю – я на дне", - делится воспоминаниями знаменитость.

Такой откровенный разговор у телеведущей получился с актером Никитой Ефремовым на шоу "Осторожно, Собчак!".

В этой же беседе сын Михаила Ефремова рассказал, почему не поехал к отцу в день нашумевшей аварии. Молодой артист был не в состоянии трезво оценивать ситуацию.