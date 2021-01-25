Поклонники отказывались смотреть передачу без ведущего

Артем Шейнин вновь появился в эфире Первого канала. Многие зрители были удивлены внезапным исчезновением телеведущего из передачи "Время покажет". Поговаривали, что журналист больше не будет вести шоу, поскольку руководство телеканала приняло решение его уволить. Однако выяснилось, что ведущий просто был в отпуске.

Теперь же Шейнин вновь вернулся в эфир, чтобы обсуждать самые яркие политические события. Зрители тут же отреагировали на возвращение любимого ведущего.

"Артем, с возвращением! Ждали!", "Спасибо первому ,что вернули Артема Шейнина", Артем, спасибо вам большое, что вернулись ведущим передачи Время покажет! Вы самый честный, справедливый, умный, добрый ведущий нашего телевидения! Спасибо,что вы есть,что говорите всегда правду!", "Вы в эфире, значит всё будет интересно. Спасибо Первый канал, что вернули Артёма! День удался",

– написали в комментариях под последним постом Шейнина в "Инстаграме".

Однако нашлись и те, кто не очень обрадовался появлению журналиста в эфире. Например, по мнению одного из пользователей, Шейнина вернули "зря", поскольку "невозможно слушать", как он перебивает гостей студии.

К слову, не так давно зрители распекли сменившего Шейнина Осташко. По мнению россиян, журналист не справляется с работой ведущего политического шоу.