Выросла настоящей красавицей: что стало с маленькой актрисой из рекламы сока

Выросла настоящей красавицей: что стало с маленькой актрисой из рекламы сока
Диана Шпак. Кадр из "Комната потерянных игрушек" (2007)
В свои 20 лет звезда успела написать две книги

Диана Шпак знакома многим россиянам благодаря рекламе сока "Моя семья". Маленькая девочка с двумя хвостиками залпом выпивает стакан сока, а потом просит налить еще один, чем очень удивляет своего отца, который тут же заявляет, что она лопнет. "А ты налей и отойди", – говорит Диана в ответ, протягивая пустой стакан. 

После съемок в рекламе актерская карьера девочки пошла в гору. Ее тут же стали приглашать сняться в кино. На данный момент Диана успела сняться в "Юленьке", "Грехах отцов", "Сделке" и других известных фильмах. 

Но в последнее время актриса пропала с экранов. Шпак решила сделать перерыв в актерской карьере и заняться учебой. Сейчас Диана живет и учится в Лос-Анджелесе, в котором и родилась 23 года назад. 

Девушка решила стать режиссером, однако это далеко не все ее таланты. Пару лет назад та самая девочка из рекламы сока выпустила свою первую книгу "#Instadrug", в которой рассказала о социальных сетях и психических расстройствах, пишет Cosmo. А не так давно Диана написала еще одну книгу "Океан", которая появилась в российских книжных магазинах совсем недавно. Также девушка ведет "Инстаграм", где публикует кадры из своих фотосессий. Поклонники отмечают, что Диана выросла настоящей красоткой. 

Юлия МИХАЙЛОВА

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