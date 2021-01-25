В свои 20 лет звезда успела написать две книги

Диана Шпак знакома многим россиянам благодаря рекламе сока "Моя семья". Маленькая девочка с двумя хвостиками залпом выпивает стакан сока, а потом просит налить еще один, чем очень удивляет своего отца, который тут же заявляет, что она лопнет. "А ты налей и отойди", – говорит Диана в ответ, протягивая пустой стакан.

После съемок в рекламе актерская карьера девочки пошла в гору. Ее тут же стали приглашать сняться в кино. На данный момент Диана успела сняться в "Юленьке", "Грехах отцов", "Сделке" и других известных фильмах.

Но в последнее время актриса пропала с экранов. Шпак решила сделать перерыв в актерской карьере и заняться учебой. Сейчас Диана живет и учится в Лос-Анджелесе, в котором и родилась 23 года назад.

Девушка решила стать режиссером, однако это далеко не все ее таланты. Пару лет назад та самая девочка из рекламы сока выпустила свою первую книгу "#Instadrug", в которой рассказала о социальных сетях и психических расстройствах, пишет Cosmo. А не так давно Диана написала еще одну книгу "Океан", которая появилась в российских книжных магазинах совсем недавно. Также девушка ведет "Инстаграм", где публикует кадры из своих фотосессий. Поклонники отмечают, что Диана выросла настоящей красоткой.