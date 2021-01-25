Дочь отвернулась от Грачевского из-за "Ералаша"

Дочь отвернулась от Грачевского из-за "Ералаша"
Борис Грачевский. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Подруга режиссера назвала истинную причину семейного конфликта

У Бориса Грачевского сложились не очень хорошие отношения с его первой семьей. Особенно часто создатель "Ералаша" конфликтовал со своей старшей дочерью Ксенией. 

Подруга режиссера Светлана Туманова рассказала, что все дело в том, что при разводе с первой женой Грачевский "потерял" половину "Ералаша", поскольку суд определил это как совместно нажитое имущество. Сейчас же его часть прав на киножурнал делится между всеми его наследниками. 

"Он общался только с сыном Максимом. Боря оформил развод и даже не предупредил первую жену. А дочь Ксения обиделась на него, потому что она хотела стать директором "Ералаша", а он не позволил", – объяснила Туманова в эфире "Звезды сошлись" на НТВ. 

Причиной отказа, по словам Аркадия Инина, стала плохая работа Ксении. Но после смерти отца девушка все-таки простила его. 

Ранее внебрачный сын Бориса Грачевского Максим рассказал о режиссере. Мужчина признался, что создатель "Ералаша" отказывался признавать ребенка своим, а поэтому никогда ему не помогал. 

Юлия МИХАЙЛОВА

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