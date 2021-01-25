Жена Газманова захотела породниться с Бузовой через своего пасынка

Жена Газманова захотела породниться с Бузовой через своего пасынка
Родион Газманов. Фото: Vadim Tarakanov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Певица пока игнорирует романтические проявления Родиона

Расставание Ольги Бузовой с Давидом Манукяном произвело эффект разорвавшейся бомбы. О личной трагедии поющей телеведущей высказался сын Олега Газманова Радион, а его мачеха и вовсе предложила музыкантам построить новую пару.

Радион Газманов на своей странице в "Инстаграм" написал слова поддержки коллеге по звездному цеху. Артист признался, что по-человечески сочувствует переживающей очередную любовную драму певице. Сын Олега Газманова посетовал, что сейчас наблюдается "кризис с крепкими мужскими плечами" и пожелал Ольге удачи.

"Отчаиваться ей не стоит, барышня видная, находчивая, все впереди", – написал музыкант.


К горячей теме решила подключиться и Марина Муравьева-Газманова. Супруга знаменитого певца предложила своему пасынку приударить за Ольгой. Марина заявила, что с радостью примет артистку в круг своей семьи.

Впрочем, Радион отметил, что уже писал стихи для Бузовой, однако та его проигнорировала.

Напомним, на своей странице в соцсети Ольга Бузова официально заявила о разрыве с блогером Давидом Манукяном. Позже стали известны шокирующие подробности их отношений.

Ольга ФЕДОРОВА

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