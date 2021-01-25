Певица подобрала слишком откровенный наряд для празднования дня рождения

Последние дни имя Ольги Бузовой у всех на устах. Причиной стали слухи о расставании с блогером Давидом Манукяном, которые впоследствии звезда подтвердила. Однако проблемы в личной жизни не помешали телеведущей с размахом отметить свой юбилей. Однако выбор наряда вызвал много вопросов даже у самых преданных фанатов Оли.

Певица, судя по всему, подобрала несколько образов для вечеринки. Снимок в первом платье появился на странице звезды в "Инстаграме". Бузова предстала перед поклонниками в белом платье с длинным шлейфом, дополнив его небольшими "крыльями". Однако артистка решила показать, как наряд выглядит сзади.

Самое интересное место Оля решила показать во всей красе. Пятую точку Бузовой прикрывает лишь тоненькая сеточка. Из-за этого у некоторых пользователей создалось впечатление, что телеведущая без нижнего белья.

В комментариях звезду тут же раскритиковали за столь откровенное платье, обвинив девушку в том, что она таким образом пытается привлечь к себе внимание.

"Крыша поехала явно", "Как всегда, совершенно безвкусный наряд", "Совсем мозги потеряла", "Голая попа не очень", "Зачем сзади такое?", "А что с платьем сзади? Прожгли?", "А что не голая?", "Перебор сзади, это для чего отверстие?", "Мне кажется, или она без трусов?"

– написали в комментариях.

Ранее стало известно, что бывший Бузовой Дава оказался в больнице после расставания с артисткой.