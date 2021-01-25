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Певицу Алену Апину включили в список лиц, которые угрожают национальной безопасности Украины.
Соответствующий приказ был опубликован 22 января, сообщает РИА "Новости". Согласно нему Алена Апина и Юлия Глебова были внесены в черный список.
По состоянию на 25 января, в этом списке числятся уже 159 человек, добавляет RT.
Ранее Апина показала повзрослевшую дочь от суррогатной матери.
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