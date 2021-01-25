Министерство культуры внесло певицу в черный список

Певицу Алену Апину включили в список лиц, которые угрожают национальной безопасности Украины.

Соответствующий приказ был опубликован 22 января, сообщает РИА "Новости". Согласно нему Алена Апина и Юлия Глебова были внесены в черный список.

По состоянию на 25 января, в этом списке числятся уже 159 человек, добавляет RT.

Ранее Апина показала повзрослевшую дочь от суррогатной матери.