Украина признала Апину угрозой для страны

Министерство культуры внесло певицу в черный список

Певицу Алену Апину включили в список лиц, которые угрожают национальной безопасности Украины. 

Соответствующий приказ был опубликован 22 января, сообщает РИА "Новости". Согласно нему Алена Апина и Юлия Глебова были внесены в черный список. 

По состоянию на 25 января, в этом списке числятся уже 159 человек, добавляет RT.

Ранее Апина показала повзрослевшую дочь от суррогатной матери. 

Юлия МИХАЙЛОВА

Ответить:

новости партнеров

Эпидемия пошла на спад: Путин заявил о постепенной отмене коронавирусных мер

Ситуация с COVID-19 в России улучшается

Устраивают шоу для Запада: в Крыму оценили выпад Украины

Дипломаты Незалежной больше похожи на неуспешных комиков

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей