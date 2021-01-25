Гогунский пригрозил бывшей жене судом после обвинений в домашнем насилии

Гогунский пригрозил бывшей жене судом после обвинений в домашнем насилии
Виталий Гогунский. Кадр из "Очень женские истории" (2020)
Актер уверяет, что его экс-возлюбленная просто пытается привлечь к себе внимание

Бывшая жена Виталия Гогунского шокировала общественность откровениями о жизни со звездой "Универа". По словам Ирины Маирко, актер постоянно избивал ее и совсем не уделял внимания их совместной дочери Милане. Артист отмалчиваться не стал и прокомментировал слова бывшей супруги. 

Гогунский рассказал, что Маирко не дает ему видеться с дочерью, при этом он не раз предлагал экс-супруге примирение, однако та отвечала уклончиво. По мнению актера, все дело в желании Ирины стать известнее. 

Артист обвинил мать своей дочери в том, что она врет и рассказывает истории, которых никогда не было. Мол, ей не дает покоя слава других звезд. Виталий даже предполагает, что следующая история Маирко будет о том, что он убил Джона Кеннеди, пишет "Телепрограмма". 

"Я попробовал эту историю погасить. Мне грязный пиар не нужен. Ей на сценарный надо было пойти, чтобы реализовывать все свои фантазии", – отшучивается звезда "Универа". 

Однако его расстраивает, что в этой истории замешана его десятилетняя дочь, с которой Гогунскому даже не дают побыть наедине. Однако пускать это дело на самотек актер не намерен. "Надеюсь на конституцию и суд России", – подытожил Виталий. 

Ранее артист назвал настоящую причину развода со второй женой. 

Юлия МИХАЙЛОВА

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