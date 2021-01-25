Бриль: Фирсов придумал способ отвести от себя подозрения в смерти Легкоступовой

Бриль: Фирсов придумал способ отвести от себя подозрения в смерти Легкоступовой
Валентина Легкоступова. Фото:Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Родственники певицы считают, что вдовец готов пойти на все, чтобы заполучить ее наследство

Валентины Легкоступовой не стало почти полгода назад, однако близкие певицы и ее муж Юрий Фирсов по-прежнему продолжают выяснять отношения, то и дело выдвигая в отношении друг друга все новые и новые обвинения. 

В этот раз в СМИ появились обвинения в том, что родственникам певицы якобы грозит тюремный срок за то, что они надругались над прахом артистки. Дочь Легкоступовой отреагировала на эти новости. 

По словам Анэтты Бриль, они были в шоке. Особенно потрясена была мама самой артистки, которая до сих пор не может оправиться от прочитанного. По мнению наследницы звезды, делает эти "вбросы" вдовец Фирсов. 

"Основная цель – перевести внимание и основной вектор с того, кто причастен к гибели нашей мамы на что угодно, кроме поиска самой истины. Это попытки замолчать и не дать ответа на те вопросы, которые висят в воздухе. А другая цель – банальный меркантилизм", – поделилась Анэтта с "Пятым каналом". 

По мнению девушки, яхтсмен просто хочет заполучить наследство Легкоступовой всевозможными способами. Этой же точки зрения придерживается и адвокат исполнительницы Сергей Жорин, который уверен, что Фирсов намеренно пытается очернить репутацию семьи певицы. Ведь в том случае, если его попытки увенчаются успехом, он сможет претендовать не на четверть наследства, а 100%. 

Ранее появилась новая версия трагедии Легкоступовой. По словам подруги певицы, она могла попасть под гипноз Фирсова, который затуманил разум артистки.

Юлия МИХАЙЛОВА

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