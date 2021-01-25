"Музыкой это назвать нельзя": Добрынин разнес современных артистов

"Музыкой это назвать нельзя": Добрынин разнес современных артистов
Вячеслав Добрынин. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Композитор ничего не хочет знать о звездах новой школы

Вячеслав Добрынин, который написал множество песен для Аллы Пугачевой, Михаила Боярского, Льва Лещенко и других артистов, высказал свое мнение о современных российских артистах. 

По словам композитора, он уже давно не следит за происходящим в русском шоу-бизнесе, потому что ему это не очень интересно. Добрынин также не смог назвать тех артистов, которые ему симпатизируют. 

Автор песен подчеркнул, что ему знакомы псевдонимы отдельных звезд, но при этом его огорчает, что знаменитости выступают под какими-то "непонятными кличками". 

"Они ненастоящие, создают не музыку, а кавер-версии, потому что музыкой это назвать нельзя, это все что-то другое. Поэтому я этим не интересуюсь, как, впрочем, и мои сверстники, с которыми я по жизни связан,", – возмутился Вячеслав Григорьевич в беседе РИА ФАН.

Также Добрынин рассказал о планах будущее. По его мнению, они весьма банальны, но композитор хотел бы просто пожить, застать "время, которое свободно". Ждет артист и окончания пандемии. 

Ранее Вячеслав Добрынин рассказал о подставах Боярского и Расторгуева, благодаря которым и началась его сольная карьера.

Юлия МИХАЙЛОВА

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