Мать отвергла вернувшуюся в Россию Максакову

Курс рубля
- Курс рубля после инаугурации Байдена может резко измениться
- Новое падение рубля объяснил эксперт
- Рубль рухнет: озвучен секретный курс доллара на май 2021 года
Мария Максакова, которая несколько дней назад тайно вернулась в Москву, надеется пообщаться с матерью, проживающей в российской столице. А вот Людмила Алексеевна желания дочери не разделяет. Об этом рассказала сама оперная дива.
Артистка призналась, долгие годы приезд в Россию она считала небезопасным, хотя и мечтала увидеть старших детей и мать. Однако это оказалось лишь ее "наивными иллюзиями", добавила звезда:
"Я хотела бы с ней встретиться. Но это желание не носит взаимного характера".
А вот дочь оперной дивы Людмила была рада возвращению матери. Вдова Дениса Вороненкова поделилась: она надеется побольше провести времени с наследницей, пишет "Собеседник".
О возвращении певицы стало известно 24 января – она устроила настоящую спецоперацию, чтобы пересечь границу, так как прямого авиасообщения между Россией и Украиной нет. Событие принялись бурно обсуждать в СМИ. Как позже объяснила сама Максакова, приехала в Москву она временно, из-за разбирательств с квартирой.
Предполагаемый кандидат успел заслужить доверие россиян
Военное руководство могло помешать пройти у полуострова украинским кораблям