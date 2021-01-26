Мать отвергла вернувшуюся в Россию Максакову

Родительница не желает встречаться с дочерью

Мария Максакова, которая несколько дней назад тайно вернулась в Москву, надеется пообщаться с матерью, проживающей в российской столице. А вот Людмила Алексеевна желания дочери не разделяет. Об этом рассказала сама оперная дива.

Артистка призналась, долгие годы приезд в Россию она считала небезопасным, хотя и мечтала увидеть старших детей и мать. Однако это оказалось лишь ее "наивными иллюзиями", добавила звезда:

"Я хотела бы с ней встретиться. Но это желание не носит взаимного характера".

А вот дочь оперной дивы Людмила была рада возвращению матери. Вдова Дениса Вороненкова поделилась: она надеется побольше провести времени с наследницей, пишет "Собеседник".

О возвращении певицы стало известно 24 января – она устроила настоящую спецоперацию, чтобы пересечь границу, так как прямого авиасообщения между Россией и Украиной нет. Событие принялись бурно обсуждать в СМИ. Как позже объяснила сама Максакова, приехала в Москву она временно, из-за разбирательств с квартирой.