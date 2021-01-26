Мать отвергла вернувшуюся в Россию Максакову

Мать отвергла вернувшуюся в Россию Максакову
Мария Максакова. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Родительница не желает встречаться с дочерью

Мария Максакова, которая несколько дней назад тайно вернулась в Москву, надеется пообщаться с матерью, проживающей в российской столице. А вот Людмила Алексеевна желания дочери не разделяет. Об этом рассказала сама оперная дива.

Артистка призналась, долгие годы приезд в Россию она считала небезопасным, хотя и мечтала увидеть старших детей и мать. Однако это оказалось лишь ее "наивными иллюзиями", добавила звезда:

"Я хотела бы с ней встретиться. Но это желание не носит взаимного характера".

А вот дочь оперной дивы Людмила была рада возвращению матери. Вдова Дениса Вороненкова поделилась: она надеется побольше провести времени с наследницей, пишет "Собеседник".

О возвращении певицы стало известно 24 января – она устроила настоящую спецоперацию, чтобы пересечь границу, так как прямого авиасообщения между Россией и Украиной нет. Событие принялись бурно обсуждать в СМИ. Как позже объяснила сама Максакова, приехала в Москву она временно, из-за разбирательств с квартирой.

Карина СИРАЗОВА

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Гость
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Молодец! Правильно! воровка, предатель простидевка
Гость
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Каждый пусть отвечает за свои поступки. Пусть теперь живёт на Украине и дальше. Столько грязи вылила на Россию. А сейчас что? Стала ненужной на Украине, отработанный материал.
Гость
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Какая дива,такие и поклонники.
Гость
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Ждите её на шоу у малахова. Пиар и деньги цель приезда.
Гость
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Маман то же решила попиарится, очередь за дочкой теперь. Да ладно, в СИЗО сразу, придумали, писуны компутерные, сидят передергивают поди.
М
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предполагалось,чичас каждый день об этой шалаве новости посыпятся
Гость
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Ну Все!!!!! Теперь все ТВ будет мусолить о ее горькой судьбе!!!!!!А место ее в камере СИЗО за воровство и предательство....Порядочные люди побрезгуют сесть с ней на одном поле с---ть!!!!
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