Дочь Началовой могут лишить наследства

Дочь Началовой могут лишить наследства
Юлия Началова с дочерью. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Отсудить имущество у Веры может последний возлюбленный артистки

Дочь Юлии Началовой, Вера Алдонина, может лишиться части наследства своей звездной матери. Это произойдет в том случае, если докажут родство певицы и сына, появившегося на свет уже после ее смерти.

В середине января стало известно о том, что у Юлии Началовой родился сын. Отцом мальчика является последний возлюбленный артистки – нижегородский судья Вячеслав Кудря. Выяснилось, что мужчина воспользовался замороженными яйцеклетками певицы, прибегнув к услугам суррогатной матери.

По некоторым данным, родители покойной певицы, а также ее единственная дочь, познакомились с ребенком. Они приняли малыша в семью, пишет "Собеседник".

По словам друга Началовой, журналиста Дениса Сорокина, исполнительница хита "Герой не моего романа" никогда бы не позволила лишить Веру наследства. Однако если докажут, что новорожденный мальчик действительно является сыном звезды, произойдет перераспределение наследства. Поставить точку в этом вопросе поможет тест ДНК.

"Надеюсь, Вячеслав Кудря, если он действительно воспользовался яйцеклетками Началовой, не обидит Верочку", – добавил Сорокин.

Ранее последний возлюбленный Началовой прокомментировал новость о рождении сына от артистки.  

Анастасия ГОРЮНОВА

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Гость нинель
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опомнитесь, своей жадностью, злобой, ненавистью, не думаете о ребенке, вам главное в грязном белье порыться, вон кудрявцева уже дорылась, теперь в коляске продолжает умничать.Остановитесь, не превращайтесь в стаю голодных, озверевших, вы же люди.
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