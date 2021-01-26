Умерла актриса "Джентельмен-шоу"

продолжениеВ Раде рассказали об "афере века" с российским газом
Женщина умерла на 62-ом году жизни

Украинская актриса Ирина Токарчук, которая запомнилась российскому зрителю по роли тети Симы в передаче "Джентельмен-шоу", скончалась. Об этом сообщил ее друг Евгений Женин.

"Вчера еще ничто не предвещало беды. Ира весело обсуждала с подругой, что именно поднимут они сутки спустя в честь Татьянина дня: подругу-то зовут Таней. А сегодня Танин муж звонил другу-артисту в Майами, чтобы тот сообщил общим приятелям в Нью-Йорк: Иры не стало", – написал он в "Фейсбуке". 

Причиной смерти артистки стал сердечный приступ. Ей был 61 год. 

Также Токарчук снималась в "Маски-шоу", кинофильме "12 стульев", "Эффект присутствия" и других. 

Роман ИГНАТОВ

Ответить:

новости партнеров

На Западе назвали имя нового преемника Путина

Предполагаемый кандидат успел заслужить доверие россиян

Россия загадочно закрыла часть Черного моря у Крыма

Военное руководство могло помешать пройти у полуострова украинским кораблям

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей