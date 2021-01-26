Женщина умерла на 62-ом году жизни

Украинская актриса Ирина Токарчук, которая запомнилась российскому зрителю по роли тети Симы в передаче "Джентельмен-шоу", скончалась. Об этом сообщил ее друг Евгений Женин.

"Вчера еще ничто не предвещало беды. Ира весело обсуждала с подругой, что именно поднимут они сутки спустя в честь Татьянина дня: подругу-то зовут Таней. А сегодня Танин муж звонил другу-артисту в Майами, чтобы тот сообщил общим приятелям в Нью-Йорк: Иры не стало", – написал он в "Фейсбуке".

Причиной смерти артистки стал сердечный приступ. Ей был 61 год.

Также Токарчук снималась в "Маски-шоу", кинофильме "12 стульев", "Эффект присутствия" и других.