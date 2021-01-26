Вероятная "невестка" Орбайкайте вышла замуж

Вероятная "невестка" Орбайкайте вышла замуж
Кристина Орбакайте. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Однако супругом девушки стал не Дени Байсаров

Подруга Дени Байсарова, Мария, вышла замуж за другого избранника. Об этом рассказала супруга Валерия Сюткина, являющаяся по совместительству крестной девушки.

На своей инстаграм-странице Виола Сюткина опубликовала свадебный снимок. На нем запечатлена счастливая Мария, режущая праздничный торт вместе со своим новоиспеченным мужем. Выяснилось, что молодого человека зовут Павел, передает "Пятый канал".

"Выдали замуж мою крестницу Машу", – написала жена артиста в разделе "сторис".

Напомним, около года общественность была уверена в том, что Дени и Мария состоят в любовных отношениях. Подтверждением этой версии служили совместные фотографии, периодически появляющиеся в социальных сетях обоих. А когда девушка показала шикарное помолвочное кольцо, все принялись поздравлять внука Аллы Пугачевой.  

Однако в начале ноября младший сын Кристины Орбакайте развеял слухи о романе с красавицей. Байсаров отметил – они с Марией дружат с самого детства. Также Дени заявил, что доволен выбором подруги. Он назвал избранника Марии "замечательным молодым человеком".

Ранее стало известно о том, что некоторое время назад Кристине Орбакайте пришлось делить младшего сына с его отцом – бизнесменом Русланом Байсаровым. Тогда в дело вмешалась Примадонна. 

Анастасия ГОРЮНОВА

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