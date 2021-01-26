Изможденный вид Фадеева сильно напугал поклонников

Изможденный вид Фадеева сильно напугал поклонников
Максим Фадеев. Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/www.globallookpress.com
Звездный продюсер продолжает удивлять народ своим преображением

Известный продюсер, музыкант Максим Фадеев продолжает удивлять поклонников своим преображением – за короткий срок исполнитель смог избавиться от нескольких десятков лишних килограммов. Тем не менее, ряд подписчиков сомневаются в том, что Максим решил выбрать стандартный путь для похудения в виде диет и занятий спортом, и обвиняют артиста в обращении за помощью к пластическому хирургу.

Накануне Фадеев опубликовал в своем "Инстаграм" пост, в котором поделился небольшими подробностями о своей новой песне. Однако ряд подписчиков обратили внимание лишь на лицо продюсера, которое показалось им неестественным.

Некоторые и вовсе сочли внешний вид кумира болезненным, порекомендовав последнему обратиться к врачу.

"С подтяжкой лица. Сто процентов", "Сделал себе подтяжку", "Вы так сильно похудели, не узнала сразу, где улыбка? Вам с ней лучше", "Максим, что с лицом? Обратите внимание на поджелудочную и печень", "Вы плохо выглядите, обратитесь к врачу, не хочу потерять в этом году еще одного великого человека", – пишут пользователи (орфография и пунктуация сохранены – прим. Ред.).

В одной из недавних публикаций Фадеев высмеял разбор его похудения от одного из диетологов, который заявил, что продюсер обратился за помощью к пластическим хирургам.

Ранее Фадеев заявил о необходимости ввести в России смертную казнь в качестве высшей меры наказания.

Егор МАЛКОВ

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